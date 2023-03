Disney Plus, ci sono fan di Bono abbonati alla piattaforma? Siete fortunati

Se siete abbonati a Disney+ e siete fan di Bono degli U2 - o del mitico David Letterman, allora siete fortunati: è stato appena annunciato infatti che lo speciale Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING con David Letterman sarà disponibile sulla piattaforma venerdì 17 marzo, giorno di San Patrizio.

Nello stesso giorno verrà lanciato l’attesissimo album degli U2 "Songs Of Surrender", una raccolta di 40 canzoni essenziali provenienti da tutto il catalogo della band, ri-registrate e reimmaginate. Venerdì 17 marzo, inoltre, Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING con David Letterman sarà presentato durante l’Ireland Film Festival all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano in occasione della seconda edizione dell’Ireland Week, un evento diffuso che rende omaggio alla cultura, alle tradizioni, alla storia e alla gastronomia irlandesi, che si terrà dal 12 al 19 marzo nel capoluogo lombardo. Se volete, è anche possibile prenotare l’ingresso gratuito alla proiezione dello speciale documentario, che verrà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano, al link che trovate in calce all'articolo.

Nello speciale documentario, prodotto da Disney Branded Television, il regista premio Oscar Morgan Neville ha immortalato Dave Letterman durante la sua prima visita a Dublino per incontrare Bono e The Edge nel loro luogo natale, scoprire la città e unirsi ai due musicisti degli U2 per un concerto mai visto prima. Realizzato dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard, dalla Tremolo Productions di Neville e dalla Worldwide Pants di Dave Letterman, Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING con David Letterman è in parte un film-concerto, in parte un’avventura di viaggio con una grande partecipazione di Bono e The Edge unita all’umorismo di Dave: un nuovo grande contenuto esclusivo per Disney Plus dopo tutti i film di marzo 2023; festeggerete San Patrizio con David Letterman e Bono? Ditecelo nei commenti.

