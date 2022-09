Disney Plus Day: tutte le nuove aggiunte al catalogo streaming, gratis per gli abbonati

Il Disney Plus Day si è aperto con una offerta speciale per i nuovi iscritti, ma ovviamente non finisce certo qui: il catalogo della piattaforma di streaming infatti accoglie da oggi tantissime nuove uscite.

Da oggi 8 settembre per il Disney+ Day la piattaforma regalerà ancora più emozioni agli abbonati con nuovi titoli che hanno debuttato a livello mondiale. Tra i nuovi contenuti su Disney Plus ricordiamo:

Thor: Love and Thunder - nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Chris Hemsworth. Si unisce ad altri 15 titoli del MCU già disponibili in streaming nel formato IMAX Enhanced su Disney+. Con IMAX Enhanced, gli abbonati potranno guardare a casa i film nel Formato Espanso IMAX, che offre fino al 26% in più di immagine per un’esperienza di visione immersiva. Per altri contenuti, scoprite 5 cose che non sapete su Thor Love & Thunder.

ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder - un succoso dietro le quinte sul film Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi.

Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi - un approfondimento sul ritorno di Ewan McGregor nella saga di Star Wars, un viaggio alla scoperta dei tanti retroscena relativi alle sue esperienze sui set dei film della trilogia prequel e degli episodi della nuova serie tv Obi-Wan Kenobi

Pistol - serie tv interamente diretta da Danny Boyle, che racconta la formazione dei Sex Pistols nella Londra degli anni '70 e basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol".

Mike - serie tv sulle gesta di Mike Tyson, interpretato dall'attore di Moonlight Trevante Rhodes.

Wedding Season - Stefan, inguaribile romantico, incontra la carismatica Katie e, nonostante sia fidanzata con il figlio di un ricco magnate immobiliare, inizia una relazione travolgente durante un'estate di matrimoni. In breve tempo, i due si ritrovano in fuga dalla legge e Katie è la principale sospettata di un crimine sconvolgente. Riusciranno a nascondersi dalla polizia, dalla criminalità organizzata e dai complicati sentimenti che provano l'uno per l'altra mentre cercano di dimostrare la loro innocenza?

I Simpson - Welcome to the Club : un nuovo corto de I Simpson incentrato su Lisa, che desiderosa di diventare una principessa scopre a sorpresa di essere cattiva.

Tierra Incógnita - Serie Originale prodotta in America Latina, segue la storia di Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente che scopre un mondo sconvolgente mentre cerca la verità dietro la misteriosa scomparsa dei suoi genitori avvenuta otto anni prima.

Avventure estreme con Bertie Gregory - Volto di una nuova generazione di aspiranti explorer e registi di storia naturale, il ventinovenne esploratore di National Geographic, Bertie Gregory, accompagna gli spettatori in viaggi epici e avvincenti che si spingono negli angoli più spettacolari e segreti del nostro mondo selvaggio.

Growing Up - Creata da Brie Larson e Culture.House, Growing Up è un'innovativa docu-serie che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell'adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di crescita.

- Creata da Brie Larson e Culture.House, Growing Up è un’innovativa docu-serie che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell’adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di crescita. Cars on the Road - La serie segue Saetta McQueen (doppiato nella versione originale da Owen Wilson) e il suo migliore amico Cricchetto (doppiato nella versione originale da Larry the Cable Guy) mentre si dirigono verso est da Radiator Springs in un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. Lungo la strada, ogni tappa è un'avventura a sé, con attrazioni stravaganti e nuovi personaggi colorati. Cars on the Road è prodotta da Marc Sondheimer. Gli episodi della serie sono diretti da Steve Purcell (episodi 1, 2, 8), Bobby Podesta (episodi 5, 6, 9) e Brian Fee (episodi 3, 4, 7). Il compositore Jake Monaco ha creato la colonna sonora di tutti e nove gli episodi.

Inoltre, sempre da oggi è disponibile su Disney Plus Pinocchio, remake live-action del Classico di Walt Disney del 1940 diretto da Robert Zemeckis, e anche un nuovo episodio di She Hulk, popolare e acclamata nuova serie comedy prodotta dai Marvel Studios.