Disney Plus Day parte col botto: nuovi film in arrivo, inclusi The Last Duel e Encanto!

In attesa dei numerosi trailer Marvel, Star Wars e Pixar che saranno pubblicati più tardi nel corso della giornata, il Disney Plus Day inizia alla grande con numerosi annunci relativi a nuovi film in uscita, disponibili da oggi e dalle prossime settimane.

A partire da oggi, gli abbonati potranno vedere in streaming 17 nuovi contenuti in esclusiva su Disney+, tra cui la nuova serie drama originale Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza con Michael Keaton, il film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il documentario sulla recente esperienza cinematografica del concerto di Billie Eilish Happier than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles – Making Of e il film d’avventura Disney per famiglie Jungle Cruise. Inoltre debutta sulla piattaforma anche la commedia musicale romantica e fantasy del 2007 Come d’incanto con Amy Adams e Patrick Dempsey, che unisce live-action e animazione, e la nuovissima serie originale di corti I Racconti di Olaf. Tutti i nuovi titoli sono visibili da oggi sulla homepage di Disney+.

Ma non finisce qui: durante i mesi di novembre e dicembre, Disney+ in Italia lancerà nuovi contenuti ogni settimana, tra cui la nuova serie Marvel Studios Hawkeye che arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal 24 novembre, The Last Duel di Ridley Scott disponibile dal 1° dicembre, il nuovo Classico Disney Encanto in esclusiva dal 24 dicembre e The Rescue di National Geographic il 31 dicembre. All’interno del brand di intrattenimento generale Star.

Da segnalare anche l'arrivo della serie tv thriller poliziesco spagnolo Antidisturbios: Unità Antisommossa di Isabel Peña e Rodrigo Sorogoyen, presentata in Italia al Torino Film Festival dello scorso anno e salutata come una delle migliori serie tv degli ultimi anni. E il prossimo anno debutteranno su Disney+ nuovi contenuti originali esclusivi, tra cui Pam & Tommy con Lily James e Sebastian Stan e Pistol targato FX e prodotto da Danny Boyle.

Rimanete sintonizzati per tutta la copertura minuto per minuto del Disney Plus Day.