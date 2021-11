Disney Plus Day: annunci, IMAX e trailer in arrivo, cosa aspettarsi da Marvel e Star Wars

Domani 12 novembre si festeggerà il Disney Plus Day, con il servizio di streaming on demand della Disney che diventerà il fulcro di numerosi annunci e presentazioni relative a Marvel Studios, Star Wars e Pixar.

La giornata porterà in dote tantissime novità, come una valanga di nuove uscite per gli abbonati Disney Plus (tra le quali Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Jungle Cruise, Home Sweet Home Alone, Marvel Assembled: The Making of Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, Marvel Studios Legends: Hawkeye, Under The Helmet: The Legacy Of Boba Fett, Olaf Presents e Ciao Alberto) e la tecnologia IMAX per 13 film Marvel (Iron Man, Guardians of the Galaxy, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame, Black Widow e Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, con questa funzione speciale che consentirà agli abbonati di vedere ancora una porzione di immagine più ampia del 26% nel formato IMAX 1:90:1), ma è stato confermato che lo studio anticiperà il futuro della piattaforma con i trailer per i progetti più attesi in uscita prossimamente.

Come potete vedere dalla descrizione ufficiale del programma riportata in calce all'articolo, il primo Disney Plus Day offrirà uno sguardo al passato, al presente e al futuro dei contenuti Marvel Studios realizzati per il servizio di streaming, con trailer e nuovi annunci inediti: in base allo status delle produzioni, è lecito aspettarsi i trailer per Ms. Marvel, She-Hulk e/o Moon Knight, che hanno completato la produzione, e magari un primo sguardo a Secret Invasion, le cui riprese sono iniziate qualche mese fa. Per quanto riguarda i nuovi annunci, la presentazione potrebbe svelare ufficialmente Echo e Werewolf By Night, due progetti che sappiamo in sviluppo ma dei quali i Marvel Studios non hanno ancora parlato direttamente, ma c'è attesa anche per possibili aggiornamenti sulla seconda stagione di Loki, di What If...? e gli spin-off di Agatha Harkness e quelli relativi al Wakanda.

Per quanto riguarda Star Wars, invece, i fan dovrebbero poter ammirare finalmente il primo trailer di Obi-Wan Kenobi, oltre al quale sono attesi anche il filmati ufficiale di Cassian Andor e Il libro di Boba Fett, oltre a possibili aggiornamenti sulle serie in sviluppo come The Mandalorian 3, The Acolyte e Ahsoka Tano.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti, e rimanete sintonizzati su Everyeye: come al solito vi forniremo tutti gli aggiornamenti dal Disney Plus Day con una copertura minuto per minuto.