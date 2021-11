Disney Plus batte Netflix nella classifica streaming, merito di Black Widow della Marvel

Gli ultimi numeri del mondo dello streaming forniti da Nielsen mostrano che Disney Plus è riuscita a battere la concorrenza di Netflix occupando i primi due posti della classifica dei film più visti online, con Black Widow dei Marvel Studios sul gradino più alto del podio.

Nella settimana dal 18 al 24 ottobre, Disney+ è infatti riuscita a piazzare il cinecomic con Scarlett Johansson - ovvero il primo film del Marvel Cinematic Universe ad essere stato distribuito contemporaneamente nei cinema e su Disney+ - e il film originale di Hocus Pocus rispettivamente al primo e al secondo posto dei film più visti in digitale; Netflix si è 'accontentata' di chiudere la top 5 occupando i gradini numero tre, quattro e cinque, rispettivamente con The Forgotten Battle, Going In Style e Night Teeth. Eppure, ironia della sorte, allargando il conteggio si arriva alla parità assoluta: sia Disney+ che Netflix hanno infatti cinque film nella Top 10, dato che sbalza fuori dai posti caldi i 'rivali' HBO Max e Amazon Prime Video.

Black Widow ha fatto il suo debutto su Disney+ in estate, con la Disney che ha deciso di offrirlo agli abbonati nello stesso momento in cui usciva nelle sale cinematografiche attraverso il famoso Disney Premier Access. La mossa si è dimostrata un successo, considerato che oltre ai guadagni aggiuntivi conquistati sulla piattaforma, il film è attualmente anche uno dei migliori incassi dell'anno. Dopo qualche attrito Scarlett Johansson e Disney hanno fatto pace, e secondo quanto dichiarato da Kevin Feige la star di Black Widow sta lavorando ad un nuovo progetto Marvel descritto solo come 'totalmente scollegato da Natasha Romanoff'.

Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni, che certamente non tarderanno ad arrivare.