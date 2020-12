Disney Plus, arrivano i film vietati ai minori! Cambia l'abbonamento, tutti i dettagli!

Disney Plus sta per espandersi in modo significativo nei mercati internazionali: durante l'Investor Day è stato confermato che Il servizio di streaming on demand si prepara ad aggiungere al proprio catalogo contenuti per adulti, inclusi i film Fox e spettacoli FXX.

Tra questi citiamo ovviamente Alien di Ridley Scott, Terminator di James Cameron, la saga di Die Hard, quella di Kingsman, l'amatissimo Logan di James Mangold, i film di Deadpool, la serie tv Atlanta, Bob's Burgers e tanti, tantissimi altri.

Disney ha annunciato che in Europa, Canada, Australia, Nuova Zelanda e molti altri mercati, i suoi contenuti per adulti faranno parte del marchio Disney "Star", che sarà integrato in Disney Plus. Star - che non costerà nulla in più - verrà lanciato il 23 febbraio 2021 e potrà essere attivato o disattivato con il parental control. Sarà il sesto marchio del servizio di streaming on dwmand e si aggiungerà ai precedenti National Geographic, Pixar, Disney Studios, Marvel e LucasFilm.

Cosa ne pensate di questa evoluzione? Una sezione 'adulti' per il servizio di streaming on demand della Disney è stata richiesta a gran voce dai fan fin dagli albori della piattaforma, e a quanto pare la major ha deciso di accontentarli. Fateci sapere le vostre opinioni in calce all'articolo!