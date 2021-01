Disney Plus, arriva Pixar Popcorn: da Toy Story a Soul ecco il trailer, di che si tratta?

Amanti della Pixar, uniti: per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Disney Plus, infatti, sta per arrivare il nuovo progetto esclusivo denominato Pixar Popcorn, per il quale è appena stato diffuso il primo trailer ufficiale.

In uscita venerdì 22 gennaio sulla piattaforma streaming, Pixar Popcorn è una nuova collezione composta da 10 cortometraggi originali che vedrà i personaggi dei film Pixar più amati come Toy Story - Il Mondo dei Giocattoli, Alla ricerca di Nemo, Cars - Motori Ruggenti e Gli Incredibili - Una “normale” famiglia di supereroi protagonisti di nuove storie brevi create dai talentuosi animatori dei Pixar Animation Studios.

Le trame dei singoli corti non sono state diffuse, ma qui sotto potete trovare i titoli di ciascun 'episodio' e iniziare a farvi un'idea di chi ne sarà il protagonista:

To Fitness and Beyond

Chore Day the Incredibles Way

Dancing with the Cars

A Day of the Life of the Dead

Cookie Num Num

Dory Finding

Fluffy Stuff with Ducky and Bunny

Soul of the City

Unparalleled Parking

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nuova immagine di Luca, prossimo film della Pixar realizzato dal regista italiano Enrico Casarosa che sarà ambientato nella splendida cornice della Riviera Ligure. Con un'impostazione coming of age, la pellicola seguirà il protagonista Luca, una creatura marina che assume le sembianze umane sulla terraferma per esplorare la vita estiva al di fuori dall'acqua insieme al fratello Alberto, facendo amicizia con una ragazza umana.

Inoltre, scoprite i nuovi contenuti in arrivo su Disney Plus a febbraio.