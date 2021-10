Disney Plus, arriva il film ideale per i fan NBA: luci puntate sui fratelli Antetokounmpo

Pochi istanti fa il servizio di streaming on demand Disney+ ha presentato Rise, nuovo film Disney basato sulla gloriosa storia vera della celebre famiglia Antetokounmpo, che ha visto per la prima volta il trio di fratelli diventare campioni NBA.

Il film, che avrà per protagonisti gli esordienti Uche e Ral Agada (anche loro fratelli nella vita reale) nel ruolo dei giovani Giannis e Thanasis Antetokounmpo e Jaden Osimuwa in quello del terzo fratello Kostas Antetokoumpo, giocatori dei Milwaukee Bucks e dei Los Angeles Laker, debutterà nel 2022 in esclusiva su Disney+. Il pubblico sarà testimone di come la lungimiranza, la determinazione e la fede di una famiglia abbiano portato ognuno dei suoi componenti fuori dalle difficoltà, fino a lanciare la carriera di tre campioni NBA, il due volte MVP Giannis e i suoi fratelli, Thanasis e Kostas. La scorsa stagione, Giannis e Thanasis hanno aiutato i Bucks a vincere il loro primo anello del campionato in 50 anni, mentre Kostas ha giocato con i campioni della stagione precedente, i Lakers.

Giannis Antetokounmpo ha dichiarato: “Sono entusiasta e onorato che Disney+ stia facendo conoscere la storia della mia famiglia al pubblico di tutto il mondo. La mia speranza è che possa ispirare chi si trova in circostanze simili a mantenere viva la speranza, rimanere fedeli ai propri obiettivi e non rinunciare a lottare per una vita migliore”.

Rise è diretto da Akin Omotoso. Bernie Goldmann (300) è il produttore mentre Giannis Antetokounmpo è l’executive producer. Andreas Dimitriou e Michael Foutras sono i co-produttori. Per altre notizie di film in uscita su Disney Plus, guardate il trailer di Diario di una schiappa e il trailer di Beatles Get Back.