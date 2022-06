Disney Plus annuncia una valanga di titoli esclusivi in arrivo nel 2022 e nel 2023

Tramite un nuovo comunicato stampa appena giunto in redazione, Disney+ ha annunciato tantissimi nuovi titoli che debutteranno in Italia in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand nei restanti mesi del 2022 e per tutto il 2023.

Tra le tante novità The Patient, con Steve Carell e Domhnall Gleeson, e Fleishman is in Trouble, basato sul romanzo bestseller del New York Times e con protagonisti Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Claire Danes e Adam Brody. Queste novità si aggiungono all’offerta esclusiva di contenuti di intrattenimento di alta qualità per adulti presente su Disney+ che include drama con grandi star, commedie esilaranti, documentari mozzafiato e film di grande successo, come l’attesissima Welcome to Wrexham, la docuserie di Rob McElhenney e Ryan Reynolds che arriverà su Disney+ nel corso dell’anno.

Tra le serie esclusive che debutteranno sulla piattaforma streaming nei prossimi 12 mesi ci sono Mike, dal team di Tonya, The Old Man con Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat, e Limitless con Chris Hemsworth, oltre alle nuove stagioni di American Horror Stories (stagione 2) e Reservation Dogs (stagione 2) disponibili prossimamente. Inoltre, nei prossimi 12 mesi in Italia debutteranno tre nuove produzioni originali italiane: la quarta stagione della serie cult comedy BORIS, The Good Mothers, una serie corale e sfaccettata che racconta la ‘Ndrangheta vista interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla e ‘Ndrangheta, World Wide Mafia, il progetto originale scritto e diretto da Jacques Charmelot e François Chayé che racconta per la prima volta la storia dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie.

Tra i nuovi film che debutteranno quest’anno ci sono The Princess con Joey King, che arriverà il 1° luglio, Not Okay, disponibile dal 29 luglio e ovviamente l'attesissimo prequel di Predator Prey, una novità assoluta nel franchise che debutterà il 5 agosto, oltre a Rosaline con Kaitlyn Dever, che arriverà più avanti nel corso dell’anno.

