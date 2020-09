Disney Plus accoglie Massimo Troisi e Roberto Benigni: arriva Non ci resta che piangere

Ad agosto vi avevamo anticipato l'arrivo nel catalogo di Disney+ alcuni storici titoli italiani, molti dei quali legati a Massimo Troisi e Roberto Benigni, e da oggi gli abbonati al servizio di streaming on demand possono dare il benvenuto a Non ci resta che piangere.

Oltre al titolo del 1984, oltre che interpretato anche diretto dal duo Troisi + Benigni, i celebri attori italiani spuntano nel catalogo Disney+ anche con formula 'standalone', rispettivamente con Il Postino e La vita è bella. Tutti e tre i film sono disponibili da oggi 18 settembre.

Inoltre, gli amanti di Benigni ritroveranno l'attore anche con Pinocchio, il suo adattamento della favola di Collodi datato 2002. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo qui sotto ad alcuni dettagli sui diversi film:

Il Postino (1994): diretto da Michael Radford, il film è l'ultima interpretazione di Massimo Troisi, morto nel sonno poche ore dopo la fine delle riprese. Il film si ispira a Il postino di Neruda, romanzo scritto da Antonio Skarmeta.

La vita è bella (1997): diretto e interpretato da Benigni, è il più grande successo commerciale italiano all'estero e vinse tre Premi Oscar come miglior film straniero, miglior attore protagonista per Benigni e miglior colonna sonora per Nicola Piovani.

Pinocchio (2002): diretto e interpretato da Roberto Benigni e tratto dal famoso romanzo Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, con un budget di 45 milioni di euro è passato alla storia per essere il film più costoso nella storia del cinema italiano; al contrario de La vita è bella le candidature agli Oscar non arrivarono, e lasciarono spazio a quelle dei Razzie Awards e degli Stinkers Bad Movie Awards.

Non ci resta che piangere (1984): scritto, diretto e interpretato da Massimo Troisi e Roberto Benigni. La versione proposta su Disney+ è quella cinematografica da 107 minuti, che differisce da quella televisiva sia per il tempo di esecuzione che per il finale. È l’unico film realizzato in coppia dai due autori.

