Disney Plus, 5 insospettabili horror disponibili in streaming!

Dopo mesi d'anticipazioni, alla fine Star è approdato su Disney+, divenendo il sesto brand della piattaforma streaming e quello con i contenuti finalmente maturi che gli abbonati stavano aspettando da un anno, tutti prodotti - tra cinema e serie tv - dedicati a titoli Fox Studios, Searchlight e molto altro.

Proprio grazie a Star, dunque, su Disney+ è arrivato un mondo di contenuti dedicati anche a un pubblico adulto e non solo per bambini o per tutta la famiglia, il che significa anche l'approdo in streaming di diversi film horror. Di seguito vogliamo proporvi allora 5 film di genere da recuperare o rivedere comodamente sul divano, direttamente su Star.



Il primo è il curioso Jennifer's Body diretto da Karyn Kusama e scritto da Diabolo Cody, la sceneggiatrice del Juno di Jason Reitman. Protagonista del titolo è una Megan Fox mostro mangia uomini che nasconde la sua vera Io dietro a un perfetto corpo femminile che sfrutta per accalappiare le sue prede maschili.



Il secondo è Omen - Il Presagio diretto da John Moore, remake dell'omonimo film horror del 1976 di Richard Donner. La storia è praticamente identica al classico di genere, ma i protagonisti sono Liev Schreiber e Julia Stiles.



Arriviamo poi a Fright Night con il compianto Anton Yalchin e David Tennant, anche questo remake firmato da Craig Gillespie (I, Tonya, Crudelia) del cult anni '80 Ammazzavampiri. Molto divertente e con un ritmo sostenuto.



Infine vi proponiamo il più conosciuto La vera storia di Jack lo Squartatore con Johnny Depp protagonista e La Piramide del 2014 diretto da Gregory Levasseuer, horror con mummia, archeologia e ovviamente l'Egitto.