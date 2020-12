Disney Plus: 5 film imperdibili e poco conosciuti da recuperare sulla piattaforma

Il catalogo Disney+ è un vero e proprio paradiso per i fan di Topolino e derivati: la piattaforma streaming offre una quantità di produzioni in cui è facile perdersi, ma che ci consente anche di recuperare qualche lungometraggio che, per un motivo o per un altro, non abbia mai goduto (o non goda da un po') della giusta considerazione.

Quali sono, dunque, i titoli che ogni utente di Disney+ dovrebbe recuperare? Il pensiero vola immediatamente ad alcune produzioni ormai decisamente datate ma capaci di mantenere intatto tutto il loro fascino: Bongo e i Tre Avventurieri (1947), ad esempio, con attenzione particolare allo splendido secondo episodio che rivisita in chiave topolinesca la storia di Jack e il Fagiolo Magico.

Le Avventure di Ichabod e Mr. Toad (1949) risulterà invece sicuramente familiare ai fan di Tim Burton: uno degli episodi del film è infatti la prima trasposizione cinematografica de La Leggenda di Sleepy Hollow, la storia che avrebbe poi ispirato esattamente 50 anni dopo il film con Johnny Depp e Christina Ricci.

Come non nominare, inoltre, Taron e la Pentola Magica? Il film del 1985 è uno dei più bistrattati della produzione Disney, anche e soprattutto a causa di quei toni più adulti e vagamente horror che permeano l'intera storia: proprio questa sua peculiarità, però, lo rende un cult da non perdere assolutamente.

Chiudiamo con una doppietta che risulterà senz'altro ben nota a molti fan nati negli anni '90: Atlantis (2001) e Il Pianeta del Tesoro (2002), pur non rientrando nella categoria dei perfetti sconosciuti, sono infatti delle vere e proprie perle partorite in un periodo abbastanza sfortunato per Disney e, per tale motivo, meno apprezzati di quanto meriterebbero. Insomma, i nostri consigli ve li abbiamo dati: non vi resta che accendere la TV e passare qualche ora in compagnia di questi classici! Nel frattempo, uno studio ha previsto il sorpasso di Disney+ a Netflix entro il 2022.