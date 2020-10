Disney, ecco la playlist di Halloween: scoprite tutte le canzoni

Sarà un Halloween differente nel 2020, considerando quello che è accaduto quest'anno con la pandemia di Coronavirus che ha sconvolto il mondo. Disney ha pensato di mantenere alto lo spirito della celebre festa autunnale offrendo ai fan una playlist a tema Halloween, con tipologie di musiche che i fan potrebbero ascoltare durante quel periodo.

Ecco la descrizione ufficiale della playlist targata Disney:"Raccapriccianti e striscianti, rospi in uno stagno, lascia che ci sia musica al di là dei territori! [...] Ora puoi goderti i brani preferiti di Halloween trasmettendo in streaming la playlist Disney di Halloween. La playlist include le canzoni preferite di tutti gli assurdi spettri della tua famiglia, tra cui 'This is Halloween' di Nightmare Before Christmas di Tim Burton, 'Crudelia de Mon' de La carica dei cento e uno, e 'Grim Grinning Ghosts' di La casa dei fantasmi".



Ora che siamo ufficialmente ad ottobre molti fan di Halloween entrano nello spirito della festa, con i rewatch di cult disneyani del genere come Hocus Pocus e proprio Nightmare Before Christmas, prodotto da Tim Burton e diretto da Henry Selick.

Da anni i fan si dividono sulla giusta collocazione del film di Selick: Halloween o Natale? Ecco la risposta di Chris Sarandon, doppiatore di Jack Skeletron:"Perché non possono essere entrambe le cose? So che ci sono molti fan che vengono da me dicendo 'Lo guardiamo ogni Halloween' e fan che mi dicono 'Lo guardiamo ogni Natale' e fan che dicono 'Lo guardiamo ogni Halloween e ogni Natale'. [...] Il pubblico, è questo ciò che è importante. Sono i fan. Sono le persone su cui ha avuto un profondo effetto ogni anno".



Su Everyeye trovate le novità sul sequel di Hocus Pocus e la recensione di Nightmare Before Christmas.