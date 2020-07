Disney e Pixar, scoprite quale principessa siete in base al vostro mese di nascita!

La tradizione Disney è basata sulle celebri principesse dei lungometraggi animati della compagnia, da Biancaneve a Cenerentola, da Moana e Reperonzolo: ma vi siete mai chiesti quale sia la principessa che si nasconde dentro di voi?

Se la risposta è si, in questo articolo potete placare i vostri dubbi e scoprirlo: date un'occhiata all'elenco qui sotto e diteci quale principessa Disney/Pixar corrisponde al mese del vostro compleanno nella sezione dei commenti che come al solito vi aspetta in calce all'articolo.

Gennaio - Raperenzolo , protagonista di Rapunzel: L'intreccio della torre (2010)

, protagonista di Rapunzel: L'intreccio della torre (2010) Febbraio - Cenerentola , protagonista di Cenerentola (1950)

, protagonista di Cenerentola (1950) Marzo - Tiana , protagonista de La Principessa e il Ranocchio (2009)

, protagonista de La Principessa e il Ranocchio (2009) Aprile - Biancaneve , protagonista di Biancaneve e i Sette Nani (1937)

, protagonista di Biancaneve e i Sette Nani (1937) Maggio - Aurora , protagonista de La Bella Addormentata nel Bosco (1959)

, protagonista de La Bella Addormentata nel Bosco (1959) Giugno - Moana , protagonista di Oceania (2016)

, protagonista di Oceania (2016) Luglio - Ariel , protagonista de La Sirenetta (1989)

, protagonista de La Sirenetta (1989) Agosto - Mulan , protagonista di Mulan (1998)

, protagonista di Mulan (1998) Settembre - Merida , protagonista di Ribelle (2012)

, protagonista di Ribelle (2012) Ottobre - Jasmine , protagonista di Aladdin (1992)

, protagonista di Aladdin (1992) Novembre - Pocahontas , protagonista di Pocahontas (1995)

, protagonista di Pocahontas (1995) Dicembre - Belle, protagonista de La Bella e la Bestia (1991)

Ricordiamo che le principesse sono apparse per la prima volta tutte insieme nel recente Ralph Spacca Internet: per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione del film; inoltre, date un'occhiata a questi incredibili abiti da sposa ispirati alle principesse Disney.