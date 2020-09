Disney piange Sue Nichols Maciorowski, lavorò a Hercules e La bella e la bestia

Secondo quanto confermato dalla divisone animazione della Disney, è morta a 55 anni Sue Nichols Maciorowski, che lavorò ad alcuni dei più celebrati film d'animazione dello studio così come a svariati programmi televisivi come il Muppet Show con il quale vinse anche un premio Emmy nel corso della carriera.

Nel corso della sua celebrata carriera, l'animatrice prese parte alla lavorazione di film d'animazione tra i più amati della passata generazione come Hercules e La Bella e la Bestia (il primo film d'animazione a ricevere la nomination come Miglior film agli Oscar), così come al più recente La principessa e il ranocchio. In campo televisivo, sempre in forze alla Disney, lavorò a Muppet Babies.

"Siamo profondamente rattristati dalla morte di Sue Nichols Maciorowski, una sviluppatrice visiva molto influente e story artist dotata, che contribuì a definire il design e la narrativa di film del Rinascimento Disney e non solo". Il tweet della compagnia continua: "Alla Bella e la Bestia contribuì sia come sviluppatrice dell'animazione sia per la storia e creò anche le prime bozze d'animazione per Aladdin. Da quel momento in poi si occupò del design di personaggi e dello sviluppo visivo per Il Re Leone, Il gobbo di Notre Dame e Lilo & Stitch. Per Hercules creò quello stile guida per riconcepire il design greco e supervisionò il look del film per tutta la lavorazione: animazione, effetti, color correction e molto altro. La categoria di “Production Stylist” fu creata appositamente per lei, visto che nessuno aveva mai fatto un lavoro simile in precedenza alla Disney Animation.

"Per La principessa e il ranocchio suggerì gli artisti del Rinascimento di Harlem come Aaron Douglas da modelli di ispirazione per la canzone di Tiana "Almost There" e aiutò a sviluppare la sequenza con storyboard e disegni. Più recentemente, creò le prime bozze per il personaggio di Maui in Oceania".