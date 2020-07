Disney, pessime notizie: un analista predice che i cinema riapriranno fra un anno!

Per iniziare bene la giornata, ecco la notizia che nessun appassionato di cinema vorrebbe leggere: Doug Creutz, analista della Disney, si aspetta che i cinema rimarranno chiusi fino alla metà del 2021 a causa della pandemia di coronavirus in corso.

La Disney, in particolare, è stata colpita duramente dall'attuale situazione globale, con non solo diversi film di alto profilo rinviati e molte produzione interrotte, ma anche con la chiusura totale di giganteschi impianti come Disney Land e Disney World, resi inutilizzabili perché altamente a rischio di contagio.

Sfortunatamente, sembra che la situazione peggiorerà molto prima di migliorare per l'industria cinematografica. Da quando gli Stati Uniti hanno iniziato ad allentare la pressione sul lockdown, i casi di coronavirus hanno ricominciato a salire alle stelle: inizialmente i cinema si aspettavano di riaprire entro la metà dell'estate in tempo per la data di uscita di Tenet di Warner Bros, ma probabilmente non sarà più così. Guardando esclusivamente in casa Disney, Creutz ha dichiarato che secondo lui la società non distribuirà nuovi film nelle sale fino almeno alla metà del 2021 a causa della situazione in corso:

"Ora prevediamo che i cinema nazionali rimarranno in gran parte chiusi fino alla metà del 2021, soprattutto perché non credo che le major saranno interessate a pubblicare i loro film più grandi per una distribuzione limitata".

