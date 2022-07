Disney sta per perdere i diritti di Topolino? Ecco cosa potrebbe succedere

Riuscite ad immaginare una Disney senza Topolino? Noi decisamente no, e in effetti non crediamo succederà mai: la House of Mouse continuerà presumibilmente da qui all'eternità a sfruttare l'immagine del suo personaggio più celebre... Ma se le cose non dovessero cambiare da qui al 2024 potrebbe non mantenerne più l'esclusiva.

Andiamo con ordine: cosa succede? La questione, ridotta all'osso, è la seguente: nel 2024 scadranno i diritti di copyright su Steamboat Willie, il celebre corto del 1928 in cui il nostro Topolino fece la sua prima, storica apparizione ben 95 anni prima della data in cui, potenzialmente, Disney vedrà scadere la sua esclusiva.

Disney sta in effetti spingendo da un bel po' di tempo per una modifica alle leggi sul copyright, ma finora senza ottenere grossi risultati (l'abbiamo visto con il Winnie The Pooh protagonista di un horror poco dopo la scadenza dei diritti sul personaggio): nel momento in cui le cose non dovessero cambiare, insomma, il 2024 vedrà Disney mantenere sì i diritti su tutte le successive incarnazioni di Topolino e sui personaggi a lui legati, ma perdere quelli sulle sembianze del personaggio apparso in Steamboat Willie, che potrà quindi essere utilizzato praticamente da chiunque senza paura di beghe legali.

Vedremo, dunque, se Disney spingerà (anche economicamente) perché Topolino resti una sua esclusiva o se deciderà di rinunciare all'utilizzo esclusivo di uno dei suoi personaggi più iconici: da qui al 2024, comunque, c'è ancora un po' di strada da fare. Recentemente, intanto, Disney ha rinnovato il contratto da CEO a Bob Chapek.