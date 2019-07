Disney sta pensando a Harry Styles come Eric per La Sirenetta

Dopo aver trovato Ariel nel volto della giovanissima Halle Bailey, Disney si è immediatamente messa alla ricerca di un altro personaggio piuttosto importante per La Sirenetta: il principe Eric. La questione, però, sembrerebbe essere già prossima alla risoluzione.

Pare infatti che la casa di Topolino abbia messo gli occhi su una star del pop britannico che di esperienze sul grande schermo ne ha già fatta qualcuna (lo ricorderete sicuramente tutti in Dunkirk, l'ultimo film di Christopher Nolan).

Parliamo, l'avrete capito, dell'ex-One Direction Harry Styles! L'indiscrezione è stata lanciata dall'Hollywood Reporter e, se confermata, indicherebbe la volontà da parte di Disney di presentare per la colonna sonora del film qualche interessante duetto tra i protagonisti, a meno di non voler commettere l'ingenuità di ingaggiare Styles e non sfruttarne le doti vocali e la credibilità come cantante.

Speriamo almeno che l'eventuale decisione di affidare alla popstar il ruolo del principe Eric venga ben accolta dagli spettatori, senza le infinite polemiche create dalla scelta di Halle Bailey per il ruolo della protagonista (polemiche che, in realtà, sembrano esser state eccessivamente gonfiate dai social). Tornando alla colonna sonora, sembra che Lin-Manuel Miranda e Alan Menken ci stiano già lavorando su. I fan, invece, continuano a chiedere a gran voce che il ruolo di chef Louis vada a Gordon Ramsay.