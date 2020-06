Disney Park, Stromtroopers di Star Wars impongono il distanziamento: il video è esilarante

Sebbene le attrazioni del Disneyland di Orlando, Florida, siano ancora chiuse al pubblico, la struttura sta lentamente iniziando a riattivarsi, con la sezione di negozi e ristoranti nota come Disney Springs di nuovo attiva e funzionante.

Tuttavia, così come in Italia, anche negli Stati Uniti esistono ancora politiche di distanziamento sociale da rispettare e, al fine di assicurarsi che gli ospiti aderiscano alle linee guida stabilite dal regolamento del parco a tema, la Disney ha assunto gli Stormtrooper del Primo Ordine di Star Wars per garantire l'ordine e assicurarsi che le persone rispettino la legge.

L'esilarante filmato che potete visionare in calce all'articolo mostra due guardie del Primo Ordine tenere gli ospiti a distanza di sicurezza, mentre monitorano la folla da una balconata: uno uomo e l'altra donna, i due Stormtrooper recitano la loro parte parlando anche di diversi argomenti relativi al mondo di Star Wars, con la donna che si dice scontenta del suo nuovo incarico perché solitamente dislocata su uno Star Destroyer a guardia dei ponti di volo. Insomma, solo Disney poteva trovare un modo per rendere divertente i comportamenti di uno stato totalitario di polizia e oppressione.

Per altri approfondimenti a tema Star Wars: scoprite la verità su Boba Fett; inoltre, guardate l'epica foto satellitare della NASA con la quale l'agenzia spaziale americana ha reso omaggio alla saga creata da George Lucas.