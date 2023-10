Disney, gli oggetti da collezione all'asta per i 100 anni dello studio: quanto valgono?

Per unirsi ai festeggiamenti del centesimo anniversario della Disney, a partire da oggi i fan di tutto il mondo possono partecipare alla speciale asta di beneficienza Create 100 per provare ad aggiudicarsi un vero e proprio pezzo di storia Disney.

L’asta mondiale include pezzi unici, opere d’arte ed esperienze donate da alcuni dei più importanti visionari e talenti di nuova generazione del mondo della moda, della musica, dell’arte e altro ancora. Gli oggetti e le esperienze inclusi nell’asta sono ispirati dalla personale connessione di ciascun creatore con le storie e i personaggi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century Studios. L’asta sarà attiva in 18 Paesi dal 12 al 30 ottobre e i ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Disney Make-A-Wish.

Il meraviglioso elenco di opere all’asta include:

La tuta indossata da Beyoncé nel Visual Album Black Is King

CACTUS BUDDY! GOOFY FAN CLUB - Scultura di CACTUS PLANT FLEA MARKET "Un Niño En La Tierra Del Olvido"

Giacca di Carlos Vives e Gusi

Ritratto di Kate Moss ispirato a Trilli di David Downton, dono di Charlotte Tilbury

"The Sea Queen Shoe" di Christian Louboutin

Felpa Disney Mickey Mouse (pezzo d’archivio) di Marc Jacobs

Ritratto ispirato a Mufasa del classico Disney Il Re Leone di Meji Alabi e Mayowa Alabi

Scultura in cartapesta Hariko di YODA a grandezza naturale di NIGO

"The Pink PP Hulk" di Pierpaolo Piccioli, Creative Director Valentino

"NAMASTE MICKEY" di Sabyasachi Mukherjee

"The Boy and the Bird" - Scultura in cristallo indossabile di SCHIAPARELLI by Daniel Roseberry

"Together Forever" - Chitarra dipinta a olio di Sebastian Yatra e Roberta Lobeira

Giacca College Disney x TH by TOMMY HILFIGER

"For Art’s Sake" – Stampa d’archivio a getto d’inchiostro di un collage di Topolino di Vik Muniz

"Structural Sorcerer: a Sorcerer’s Apprentice Mickey sculpture’’ - Scultura di Topolino disegnata dalla Virgil Abloh Securities’ Design Firm, ALASKA ALASKA

Inoltre, anche registi e produttori del mondo Disney, tra cuihanno donato alcuni speciali oggetti ed esperienze celebrativi dei film, delle storie e dei loro Studios di riferimento. Per supportare l’iniziativa Create 100,per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie.Per altri contenuti scoprite il nuovo film di Topolino Once upon a studio , in arrivo su Disney+ per celebrare i 100 anni Disney.