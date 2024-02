Disney+, nuova offerta per abbonarsi: quali sono i prezzi e quali film e serie tv vedere

Dopo avervi parlato delle 3 nuove serie tv di Disney+ in arrivo a marzo 2024, in questo articolo vi forniamo una panoramica delle nuove offerte per abbonarsi alla famosa piattaforma di streaming e dei contenuti disponibili.

Disney+ offre la possibilità di vedere in streaming alcuni dei più grandi blockbuster e dei film più acclamati dalla critica della stagione dei premi di quest’anno con un’offerta speciale e limitata, a a partire da oggi 29 febbraio fino al 14 marzo i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione possono abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a 1,99 € al mese per tre mesi, con un risparmio totale di 12 € per i primi tre mesi rispetto all’attuale prezzo mensile. Al termine del periodo promozionale di tre mesi, Disney+ Standard con pubblicità si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile in vigore (attualmente 5,99 € al mese), a meno che il cliente non lo disdica prima.

Per quanto riguarda i contenuti, invece, dal 15 marzo su Disney+ sarà disponibile il film concerto Taylor Swift | The Eras Tour, mentre prossimamente arriverà anche il pluripremiato lungometraggio Povere Creature!. I clienti possono vedere in streaming anche una moltitudine di titoli già disponibili, tra cui l’epico thriller d’azione 20th Century Studios The Creator e il film Marvel Studios The Marvels, oltre alla nuova serie drama di FX Shōgun, ambientata in Giappone nell’anno 1600, che ha debuttato con i primi due episodi lo scorso 27 febbraio e proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana. Inoltre, la serie di successo di FX The Bear, acclamata e premiata dalla critica, è stata rinnovata per la terza stagione e farà il suo ritorno su Disney+ nel corso dell’anno.

Tra i prossimi titoli originali ci saranno la seconda stagione della pluripremiata serie comedy Extraordinary, che debutterà il 6 marzo, e la serie fantasy d’azione e avventura Nell – Rinnegata, disponibile dal 29 marzo.