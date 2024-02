Disney, da Oceania e Fantastici 4 ad Avatar 3: i 9 blockbuster in arrivo nel 2025

Il calendario delle uscite Disney preannuncia un 2025 di altissimo livello per la Casa di Topolino, con nove blockbuster attesissimi e per tutti i gusti.

Vediamo quali sono nell'elenco qui sotto qui sotto:

14 febbraio: Captain America: Brave New World - nuovo capitolo del franchise di Captain America, il primo senza Chris Evans e con Anthony Mackie nei panni del nuovo Captain America Sam Wilson. Nel cast anche Harrison Ford nel ruolo del generale Ross, che secondo i rumor non solo sarà svelato come nuovo presidente degli Stati Uniti del MCU ma si trasformerà anche in Hulk Rosso, e Liv Tyler nel ruolo della figlia Betty Ross, che torna per la prima volta nel MCU dai tempi de L'incredible Hulk.

- nuovo capitolo del franchise di Captain America, il primo senza Chris Evans e con Anthony Mackie nei panni del nuovo Captain America Sam Wilson. Nel cast anche Harrison Ford nel ruolo del generale Ross, che secondo i rumor non solo sarà svelato come nuovo presidente degli Stati Uniti del MCU ma si trasformerà anche in Hulk Rosso, e Liv Tyler nel ruolo della figlia Betty Ross, che torna per la prima volta nel MCU dai tempi de L'incredible Hulk. 21 marzo: Biancaneve remake live-action - chiacchieratissimo remake del primo Classico Animato di Walt Disney, con Rachel Zegler nei panni di Biancaneve e Gal Gadot in quelli della regina malvagia.

- chiacchieratissimo remake del primo Classico Animato di Walt Disney, con Rachel Zegler nei panni di Biancaneve e Gal Gadot in quelli della regina malvagia. 2 maggio: Thunderbolts - nuovo film crossover del MCU, che racconterà la formazione di un nuovo team di 'supereroi' al soldo del governo degli USA, i Thunderbolts. Il cast è uno dei più importanti di sempre messi insieme per un film Marvel Studios, con star di grosso calibro come Florence Pugh, Sebastian Stan, Lewis Pullman, Wyatt Russell e David Harbour, tra gli altri.

- nuovo film crossover del MCU, che racconterà la formazione di un nuovo team di 'supereroi' al soldo del governo degli USA, i Thunderbolts. Il cast è uno dei più importanti di sempre messi insieme per un film Marvel Studios, con star di grosso calibro come Florence Pugh, Sebastian Stan, Lewis Pullman, Wyatt Russell e David Harbour, tra gli altri. 13 giugno: Elio - nuovo film d'animazione della Pixar, racconta la storia di un bambino - col sogno di diventare un'astronauta - che viene accidentalmente teletrasportato su un altro pianeta, dove verrà eletto rappresentante della Terra per l'annuale riunione delle nazioni interstellari.

- nuovo film d'animazione della Pixar, racconta la storia di un bambino - col sogno di diventare un'astronauta - che viene accidentalmente teletrasportato su un altro pianeta, dove verrà eletto rappresentante della Terra per l'annuale riunione delle nazioni interstellari. 27 giugno: Oceania remake live-action - adattamento live-action di Oceania, 56esimo Classico Disney uscito nel 2016. Dwayne Johnson interpreterà la versione live-action di Maui, personaggio che aveva già doppiato nel film originale, col film che diventerà il remake live-action 'più veloce' per un Classico Animato, dato che l'originale appunto è uscito solo da pochi anni.

- adattamento live-action di Oceania, 56esimo Classico Disney uscito nel 2016. Dwayne Johnson interpreterà la versione live-action di Maui, personaggio che aveva già doppiato nel film originale, col film che diventerà il remake live-action 'più veloce' per un Classico Animato, dato che l'originale appunto è uscito solo da pochi anni. 25 luglio: The Fantastic 4 - uno dei film Marvel Studios più attesi di tutti i tempi, il primo del franchise dei Fantastici 4 realizzato per il MCU dopo il passaggio di diritti dalla Fox alla Disney. Il cast è attualmente composto da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, interpreti rispettivamente di Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm, ovvero Mr Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e La cosa

- uno dei film Marvel Studios più attesi di tutti i tempi, il primo del franchise dei Fantastici 4 realizzato per il MCU dopo il passaggio di diritti dalla Fox alla Disney. Il cast è attualmente composto da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, interpreti rispettivamente di Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm, ovvero Mr Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e La cosa 7 novembre: Blade - quarto film del MCU previsto per il 2025, dopo che il 2024 la saga pubblicherà al cinema il solo Deadpool & Wolverine. Anche in questo caso, come per il nuovo capitolo di Deadpool, si tratterà di un film rated-r, con il due volte premio Oscar Mahershala Ali nei panni del famoso vampiro Marvel.

- quarto film del MCU previsto per il 2025, dopo che il 2024 la saga pubblicherà al cinema il solo Deadpool & Wolverine. Anche in questo caso, come per il nuovo capitolo di Deadpool, si tratterà di un film rated-r, con il due volte premio Oscar Mahershala Ali nei panni del famoso vampiro Marvel. 26 novembre: Zootropolis 2 - sequel del 55esimo Classico Disney del canone ufficiale, premiato con l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2017.

- sequel del 55esimo Classico Disney del canone ufficiale, premiato con l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2017. 19 dicembre: Avatar 3 - terzo capitolo della seminale saga fantascientifica creata, scritta, diretta e co-prodotta da James Cameron, racconterà una nuova avventura della famiglia Sully e introdurrà nuovi biomi di Pandora e clan di Na'vi inediti, come la cosiddetta 'tribù delle ceneri', una popolazione di Na'vi che abita le terre dei vulcani e che è stata descritta come la prima tribù di indigeni cattivi della saga.

Da segnalare inoltre che la Disney ha altri tre film in calendario per il 2025, previsti per il 7 marzo, il 23 maggio e l'8 agosto, ma attualmente lo studio non ha ancora svelato i titoli di queste nuove uscite. Per altre notizie scoprite che cosa ha detto Bob Iger a proposito del futuro della Disney, che dopo un pessimo 2023 passerà per nuovi sequel dei brand più forti dell'azienda.