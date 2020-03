Disney+: il nuovo trailer italiano presenta il catalogo in arrivo il 24 marzo

Disney ha diffuso in streaming il nuovissimo spot promozionale italiano realizzato per l'arrivo nel nostro paese di Disney+, la piattaforma di streaming digitale che permetterà agli spettatori di godere appieno dei cinque esaltanti universi narrativi di proprietà dello studio di produzione. Tutto dal 24 marzo prossimo.

Condito dalla voce di Christian Iansante (celebre doppiatore di Matt Damon, Bradley Cooper e Sam Rockwell), il trailer ci porta dentro la prestigiosa offerta della piattaforma, che come noto includerà contenuti appartenenti ai diversi universi della Disney, ovvero i Marvel Studios, i Pixar Animation Studios, i Walt Disney Studios, lo Star Wars Universe e il mondo del National Geographic.

"Le storie più emozionanti, i personaggi più amati, tutti in unico posto. Dove vuoi, quando vuoi. Cinque universi meravigliosi, una vasta scelta di produzioni originali ed esclusive. Segna la data sul calendario, il conto alla rovescia è iniziato", sentiamo nel trailer il doppiatore, mentre una sequenza di tutti i contenuti che saranno disponibili nel catalogo italiano condiscono questo entusiasmante filmato, che culmina con la battuta di Han Solo ne Il Risveglio della Forza: "Siamo a casa".

Qualche giorno fa, JustWatch, il motore di ricerca per film e serie tv, ha pubblicato un elenco completo del catalogo di Disney+, che può essere consultato senza problemi e che fornisce un'ottima panoramica su cosa aspettarci quando il servizio arriverà in Italia. Oltre ai titoli già citati o confermati, vediamo come siano presenti anche le serie basate sui Classici Disney, come La Sirenetta e Frozen, e alcune produzioni National Geographic. Dal lancio di Disney+, i fan dei supereroi avranno accesso a oltre 30 film Marvel - tra questi Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all’Oscar Black Panther. Inoltre, saranno disponibili tutti i film della saga, con tutta probabilità fino a Solo: A Star Wars Story (dato che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker deve ancora approdare in home video e in digital download).

Ora che il guanto di sfida a Netflix è stato lanciato, cosa ne pensate dell'offerta iniziale proposta da Disney+?