Disney: un nuovo sceneggiatore a bordo del film sul Principe Azzurro

Come vi abbiamo riportato a luglio del 2015, tra i progetti in live-action in fase di sviluppo alla, ce n'è uno totalmente dedicato al Principe Azzurro di

Ora il The Hollywood Reporter svela un nuovo aggiornamento sul progetto, affermando che lo studio ha ingaggiato Stephen Chbosky per scrivere il film. Nelle intenzioni della Disney, Chbosky potrebbe finire anche per dirigere l'adattamento.

Lo sceneggiatore collaborerà nuovamente con i produttori David Hoberman e Todd Lieberman per questo film in live-action sul Principe Azzurro. I due hanno già prodotto per la Disney l'adattamento de La Bella & La Bestia uscito quest'anno, un progetto a cui ha lavorato anche Chbosky in veste di co-sceneggiatore.

Al momento il film sul Principe Azzurro non ha una data di uscita.