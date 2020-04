Disney, il nuovo calendario ci darà un film a settimana?

L'emergenza coronavirus, come ormai tutti saprete, ha costretto allo slittamento un bel po' di uscite previste per questa stagione cinematografica: Disney è ovviamente tra le case di produzione più coinvolte, ed è stata costretta a programmare un calendario che potremmo definire eufemisticamente piuttosto intenso.

Dando uno sguardo alle nuove date indicate per l'esordio dei film previsti quest'anno, infatti, ci accorgiamo che nella seconda metà del 2020, salvo ulteriori cambiamenti, dobbiamo aspettarci quasi un film Disney a settimana!

Ricordiamo, a scanso di equivoci, che Disney vanno considerate anche tutte quelle produzioni di case acquisite da Disney nel corso degli anni (20th Century Studios, Fox Searchlight, Marvel e così via). A partire dal prossimo luglio abbiamo dunque Mulan (24/07), The Empty Man (07/08), The One and Only Ivan (14/08), The Beatles: Get Back (04/09), The King's Man (18/09), Death on the Nile (09/10), The French Dispatch (16/10), Everybody's Talking About Jamie (23/10), Black Widow (06/11), Deep Water (12/11), Soul (20/11), Free Guy (11/12), West Side Story (18/12) e The Last Duel (25/12).

Insomma, un anno decisamente pieno per Disney: speriamo, a questo punto, che l'emergenza non costringa a far slittare ulteriormente le date decise. Release a parte, Disney ha anche posticipato l'Avengers Campus previsto per quest'estate; per far fronte all'emergenza, inoltre, Bob Iger ha ripreso in mano le redini di Disney.