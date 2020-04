Disney+: tutte le nuove uscite di aprile per USA e Canada

Aprile è appena iniziato e, come ogni mese, le piattaforme streaming annunciano i nuovi contenuti che renderanno disponibili nei prossimi 30 giorni. Stavolta è il turno di Disney+, che continua ad estendere la sua già fornita libreria, dei seguito il nuov

Con un nuovo, coloratissimo, trailer (nel player in alto) il canale What's On Disney Plus anticipa la nuova lineup per il mese pasquale e se tra i nuovi titoli c'è il tanto atteso Onward, a ritornare sul piccolo schermo anche alcune vecchie conoscenze del Disney-verse.



Dalle più classiche avventure di Paperino e Topolino agli affascinanti documentari, ecco l'intero calendario di Aprile per Stati Uniti e Canada:



1 aprile

- L'incredibile vita di Timothy Green

- Frankenweenie

- Prom - Ballo di fine anno

- Dr. Dolittle, con Eddie Murphy

- Milo su Marte

- The Last Song



3 aprile

- Onward

- Penguins, documentario

- Echo il Delfino, documentario narrato da Natalie Portman

- Elephant, documentario

- Nuotare coi delfini, documentario

- La famiglia di elefanti, documentario

- A life on the Edge, documentario

- Il ragazzo che ha parlato a Badgers



10 aprile

- A Celebration of the Music From Coco, live-concert experience



22 aprile

- Jane Goodall: The Hope, documentario/ biopic



30 aprire

- Il mistero dei Templari



Alcuni di questi titoli sono già disponibili su Disney+ Italia, altri arriveranno man mano: tra le prossime aggiunte nel Bel Paese vi ricordiamo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, mentre per le piattaforme concorrenti vi rimandiamo alle nuove uscite Netflix e Amazon Prime Video del mese di aprile.