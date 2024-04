Disney, tutte le nuove uscite ufficiali: il calendario aggiornato fino al 2031

Disney ha annunciato nuove date d'uscita per molti dei suoi film in lavorazione e in arrivo nei prossimi anni, incluso anche il prossimo film di Star Wars The Mandalorian & Grogu, aggiornando in più punti il proprio calendario di appuntamenti da qui al 2031.

Qui sotto potete trovare il calendario uscite Disney con tutte le nuove voci ufficiali, con le nuove date evidenziate in grassetto:

2024

10 maggio: Il regno del pianeta delle scimmie

31 maggio: Young woman and the sea

14 giugno: Inside Out 2

26 luglio: Deadpool & Wolverine

16 agosto: Alien Romulus

6 settembre: film Disney senza titolo

27 novembre: Oceania 2

6 dicembre: Nightbitch

20 dicembre: Mufasa: Il re leone

2025

14 febbraio: Captain America: Brave New World

7 marzo: film Disney senza titolo

21 marzo: Biancaneve remake live-action

11 aprile: The Amateur

2 maggio: Thunderbolts

23 maggio: film Disney senza titolo

13 giugno: Elio

25 luglio: The Fantastic 4

8 agosto: film Disney senza titolo

10 ottobre: Tron: Ares

7 novembre: Blade 26 novembre: Zootopia 2 19 dicembre: Avatar 3

2026

16 gennaio: film Disney senza titolo

13 febbraio: film Marvel senza titolo

6 marzo: film Pixar senza titolo

27 marzo: film Disney senza titolo

17 aprile: film Disney senza titolo

1 maggio: Avengers: The Kang Dynasty

22 maggio: The Mandalorian & Grogu

19 giugno: Toy Story 5

10 luglio: Oceania remake live-action

24 luglio: film Marvel senza titolo

14 agosto: film Disney senza titolo

18 settembre: film Disney senza titolo

6 novembre: film Marvel senza titolo

25 novembre: Classico Disney senza titolo

18 dicembre: film Star Wars senza titolo

2027

7 maggio: Avengers: Secret Wars

17 dicembre: film Star Wars senza titolo

2028/2029/2030/2031

21 dicembre (2029): Avatar 4

19 dicembre (2031): Avatar 5

