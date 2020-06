Disney, nuove polemiche: Sky UK aggiunge avvisi razziali a Dumbo e Il libro della giungla

Diversi film della Disney proposti nel pacchetto di Sky UK sono stati anticipati da alcuni avvisi che ne spiegano i contenuti, contraddistinti da comportamenti che in questa epoca sono ormai inappropriati, tutto questo in seguito alle polemiche già scaturite dalla proposta in streaming su HBO Max del caso Via col vento.

Dopo il caso di Via col vento su HBO Max, anche Sky UK ha provveduto ad aggiungere alcuni disclaimer prima dell'inizio di alcuni film proposti nel suo pacchetto agli abbonati, tra cui anche alcuni classici d'animazione Disney come Dumbo e Il libro della giungla (sia il film animato che il remake in live-action del 2016); non solo, la stessa sorte l'hanno subita anche Aladdin, e alcuni dei film più belli della storia del cinema come Colazione da Tiffany, The Jazz Singer, Lawrence d'Arabia e perfino La piccola ribelle con Shirley Temple.

Tra i film più recenti sono stati dotati di disclaimer anche Una poltrona per due, il live-action The Lone Ranger della Disney, I Goonies, L'ultimo samurai, Tropic Thunder (ricorderete la polemica sul personaggio di Robert Downey Jr.), Flash Gordon del 1980, e Aliens.

"Sky è impegnata nel supporto dell'anti-razzismo e nella promozione della diversità e dell'inclusione sia davanti che dietro lo schermo", ha dichiarato un portavoce dell'azienda a Variety. "Costantemente cerchiamo di valutare tutti i contenuti dei nostri canali Sky e prenderemo provvedimenti ove necessario, incluso aggiungere informazioni aggiuntive per i nostri clienti per permettere loro una decisione informata quando decidono quale film o serie televisiva guardare".

La rimozione di Via col vento da HBO Max, come ricorderete, era arrivata in seguito alla dichiarazione dello sceneggiatore John Ridley al Los Angeles Times, che aveva espresso la volontà che il film venisse rimosso a causa degli stereotipi razziali e della glorificazione del Sud nel periodo antecedente alla guerra civile.