Disney, le nuove date d'uscita di Toy Story 5, Tron e Oceania live-action!

Disney ha rilasciato una serie di annunci riguardanti le prossime uscite cinematografiche, con alcune modifiche significative nel calendario dei film in arrivo. Tra i titoli più attesi, spiccano le date di uscita di Toy Story 5 e Tron: Ares ma anche i ritardi nell'uscita di Oceania e The Amateur.

Ci sarà molto da attendere nei prossimi anni: c'è una data di uscita per The Mandalorian & Grogu che si impone sul calendario del 2026 insieme a Toy Story 5. Tutti gli amanti delle avventure di Woody, Buzz Lightyear & Co dovranno aspettare fino al 19 giugno per scoprire se Andy tornerà da adulto (e padre) nella vita dei suoi amati giocattoli. Come già preannunciato, Tron: Ares uscirà nel 2025 ma Disney ha effettivamente divulgato la data ufficiale: il film con Jared Leto nel ruolo principale arriverà il cinema il 10 ottobre 2025.

Brutte notizie per il live-action di Oceania: l'uscita del film, originariamente prevista per giugno 2025, ritarderà fino al 10 luglio 2026. Ma la magia dell'isola incantata di Motunui non sarà spezzata anzi: Dwayne Johnson che interpreterà Maui ha rassicurato i fan anticipando un elemento di vantaggio nel live-action di Oceania rispetto al film d'animazione. Anche The Amateur, con protagonista Caitriona Balfe, ha subito un ritardo nell'uscita. Inizialmente programmato per l'8 novembre 2024, il film uscirà al cinema l'11 aprile 2025.

Per quanto riguarda le nuove uscite, Disney ha confermato che il 2024 si concluderà con l'uscita di Nightbitch, commedia horror con Amy Adams nei panni di una madre disperata che crede di essere sul punto di trasformarsi in un cane! La pellicola debutterà il 6 dicembre di quest'anno.

Su Una Pallottola Spuntata - Collection ( Box 3 Br ) è uno dei più venduti di oggi.