Disney+: ecco la nuova lista dei film disponibili al lancio del servizio streaming

Dopo aver visto un primo sguardo ai film che usciranno su di Disney+, ecco arrivare direttamente dal D23 Expo una nuova lista divisa per franchise dei film che saranno disponibili al lancio della piattaforma, il 12 novembre negli Stati Uniti.

Il catalogo di Disney+ inizialmente conterrà un totale di 300 film destinato a diventare 500 - di cui 100 uscire recenti al cinema - nel primo anno di vita del servizio, in aggiunta a 7500 episodi di serie tv. Dopo i recenti annunci sui prodotti originali in arrivo tra cui la prima serie live-action di Star Wars (vedi: trailer di The Mandalorian) e le nuove serie dei Marvel Studios, diamo ora un'occhiata all'ultima lista dei film disponibili negli Stati Uniti già il 12 novembre:

Marvel

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Star Wars

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars: Un nuova speranza

Star Wars: L'Impero colpisce ancora

Star Wars: Il ritorno dello Jedi

Star Wars: La minaccia fantasma

Star Wars: L'attacco dei cloni

Star Wars: La vendetta dei Sith

Star Wars: Il Risveglio della Forza

Pixar

Toy Story

A Bug's Life

Toy Story 2

Monsters & co.

Alla ricerca di Nemo

Gli Incredibili

Cars

Ratatouille

WALL-E

Up

Toy Story 3

Cars 2

Brave

Monsters University

Inside Out

Il viaggio di Arlo

Alla ricerca di Dory

Cars 3

Coco

Gli Incredibili 2

Classici animati Disney

La carica dei 101

In viaggio con Pippo

Estremamente Pippo

Aladdin

Bambi

La Bella e la Bestia

Big Hero 6

Cenerentola

Fantasia

Frozen - Il regno di ghiaccio

Hercules

Lilli e il Vagabondo

Oceania

Peter Pan

Pinocchio

La Bella Addormentata

Biancaneve i sette nani

Il Libro della Giungla

Il Re Leone

La Sirenetta

La Spada nella Roccia

Zootropolis

Live-action Disney

High School Musical

Mary Poppins

La maledizione della prima luna

Il sapore della vittoria - Uniti si vince

Tron

100 film originali targati Disney Channel

Ricordiamo che questa lista è riferita al catalogo americano, in quanto al momento non è ancora sta rivelata la data di uscita del servizio in Italia: il 12 novembre Disney+ debutterà in USA, Canada e Olanda per poi approdare il 19 novembre anche in Australia e Nuova Zelanda. Per altre informazioni vi rimandiamo ai film in arrivo su Disney+ nei prossimi anni.