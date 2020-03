Coronavirus: rivelato il destino delle uscite di Black Widow e Fast & Furious 9

Nonostante le speculazioni diffuse in queste ore, la Disney e i Marvel Studios non hanno attualmente dei piani per rinviare l'uscita di Black Widow, neanche dopo che la MGM ha posticipato quella di No Time To Die, altro film molto atteso della stagione.

Nelle scorse ore, infatti, il film di Cary Fukunaga con Daniel Craig è stato rinviato di oltre sette mesi a causa delle preoccupazioni imposte al mercato dall'epidemia di Coronavirus, che avrebbe rischiato di compromettere gli incassi: a seguire ci sono state diverse speculazioni sul fatto che anche la Marvel avrebbe seguito questa strategia caso con lo stand-alone di Scarlett Johansson, ma Deadline ritiene che lo studio sia "irremovibile" sul fatto che la data di lancio prevista sarà rispettata.

Nonostante ciò, diversi addetti ai lavori hanno sentito voci secondo cui Black Widow potrebbe passare alla data di uscita del 6 novembre ad oggi coperta da Gli Eterni, che a sua volta scalerebbe al 2021. Per ora, comunque, i rapporti indicano che questa possibilità sia molto remota.

Allo stesso modo, la Universal lascerà immutati i piani per Fast & Furious 9, e la Warner Bros. farà altrettanto con le uscite estive i Scoob! e Wonder Woman 1984. La situazione ovviamente potrebbe cambiare nel caso di un aggravarsi dell'epidemia, quindi per il momento i fan non possono far altro che aspettare ulteriori aggiornamenti. Restate sintonizzati sui nostri canali e, nel frattempo, recuperate una nuova immagine promozionale di Black Widow.