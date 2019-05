La Disney non girerà più in Georgia se la legge anti-aborto passerà ufficialmente

Dopo le dichiarazioni di Netflix contro la Georgia, anche la Disney ha minacciato lo stato del sud che non girerà più i suoi film sul territorio nel caso in cui la legge contro l'aborto dovesse passare.

Parlando con Reuters per la promozione del parco a tema Disney di Anaheim, in California, Iger ha affermato che sarebbe "molto difficile" per il gigante dell'intrattenimento non mettere in atto una qualche forma di protesta di fronte alla nuova legislazione, che cerca di vietare l'aborto dopo il rilevamento di un battito cardiaco fetale.

"Dubito piuttosto che continueremo a girare lì", ha continuato. "Penso che molte persone che lavorano per noi non vorranno lavorare in Georgia, e dovremo prestare attenzione ai loro desideri al riguardo. In questo momento stiamo guardando valutando le cose molto attentamente."

Divisioni Disney come i Marvel Studios hanno legami profondi nello Stato della Georgia, con molti film girati ad Atlanta, come Spider-Man: Homecoming e Black Panther; anche quattro diverse serie TV Marvel Studios per Disney+, con attori come Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Jeremy Renner e Sebastian Stan sono programmate per avviare le rispettive produzioni in Georgia, ma a questo punto chissà che la compagnia non decida di cambiare aria.

