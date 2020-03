Disney non comunicherà più i dati box office ora che i cinema sono chiusi

Dopo un brusco calo quotidiano al botteghino domestico all'inizio di questa settimana dovuto alla progressiva chiusura dei cinema a causa della pandemia di Coronavirus, la Walt Disney Company ha comunicato che smetterà di riportare aggiornamenti sulle cifre degli incassi.

Con quasi tutte le sale cinematografiche negli Stati Uniti d'America chiusi a causa delle restrizioni sulle riunioni di gruppo, l'opportunità per i film di generare entrate sul grande schermo è estremamente limitata, tanto che opere come Birds of Prey, The Hunt e Bloodshot della Sony vengono rese disponibili per il noleggio e l'acquisto su piattaforme di streaming video on demand a poche settimane o addirittura giorni dalla loro uscita nelle sale.

Trolls World Tour sarà il primo film ad arrivare direttamente in streaming lo stesso giorno in cui era prevista la sua uscita in sala, dopo che Onward, il nuovo film Disney/Pixar, ha pagato a caro prezzo il suo passaggio in sala guadagnando appena $3 milioni lunedì, per poi scendere a $1,2 milioni martedì, con un calo giornaliero del 59%.

Nonostante un'apertura abbastanza in linea con le aspettative, a causa del Coronavirus Onward sarà uno degli incassi più bassi nella storia di Pixar, con lo studio che invece negli anni è diventato celebre per la sua "striscia consecutiva di vittorie" sia a livello commerciale che di critica.

Fra i prossimi film in arrivo on demand, anche Tornare a Vincere della Warner Bros., con protagonista Ben Affleck.