Disney, da Nemo a Gli Aristogatti: tutta la programmazione Rai tra Natale e Capodanno!

La programmazione natalizia a tema Disney è praticamente da sempre un must delle reti Rai, che ogni anno offrono durante i giorni delle festività una selezione di film tra i più amati di quelli presenti nell'immenso catalogo dei Classici. Anche questo Natale 2020, dunque, non fa eccezione.

Nei giorni compresi tra la Vigilia di Natale e quella di Capodanno, infatti, troveremo sui vari canali Rai alcuni dei classici più amati targati Disney e Pixar, dai più recenti ai sempreverdi che faranno sicuramente felici anche i fan un po' più attempati.

Si parte dunque con Alla Ricerca di Nemo, in onda la sera del 24 dicembre su Rai 2 alle 21:10, e si prosegue con Cenerentola (28 dicembre, Rai 1, 21:20), Alla Ricerca di Dory (28 dicembre, Rai 2, 21:10), La Bella e la Bestia (29 dicembre, Rai 1, 21:20), Biancaneve (30 dicembre, Rai 1, 21:20) e Gli Artistogatti (31 dicembre, Rai 2, 21:20).

Una selezione che dovrebbe accontentare ogni genere di palato e che, comunque, potrebbe espandersi nei prossimi giorni: la programmazione natalizia è in costante aggiornamento, per cui meglio tenere gli occhi aperti! Per il futuro, d'altronde, il piccolo schermo potrebbe ricoprire un ruolo sempre più importante nella diffusione delle nuove produzioni: Disney ha già annunciato di voler dare priorità allo streaming nei prossimi tempi; vediamo, intanto, qual è stato il film più costoso mai prodotto da Disney.