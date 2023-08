Disney, mossa storica che fa discutere: niente più bluray e DVD in Australia

Le versioni fisiche di Blu-ray e DVD potrebbero diventare presto un ricordo del passato per gli australiani, poiché la Disney prevede di terminare le vendite di tali supporti nel continente.

In queste ore, infatti, Collider ha riferito che l'ultima versione fisica della Disney che l'Australia riceverà sarà la versione bluray di Guardiani della Galassia Vol. 3: successivamente, gli stock rallenteranno fino a quando non andranno esauriti del tutto. Gli australiani e i neozelandesi non potranno più riempire i loro scaffali di contenuti fisici targati Disney dopo il mese di agosto, una deadline che fa tremare tutti i collezionisti del mondo e ha scatenato non poche polemiche online. Tuttavia, c'è un motivo dietro a questa decisione rivoluzionaria presa dalla Disney.

Il network australiano 7News ha infatti riferito che la decisione è stata presa a causa delle scarse vendite fisiche in Australia e Nuova Zelanda, mercato nel quale le persone scelgono principalmente il servizio di streaming on demand Disney+ per i contenuti Disney. La piattaforma è diventata sempre più popolare nel continente, da qui la decisione di interrompere le vendite fisiche. I negozi avranno ancora DVD e copie Blu-ray in stock, ma una volta esaurite i fan saranno costretti a fare acquisti presso i rivenditori online internazionali. Il messaggio rivolto ai collezionisti sembra chiaro: continuate a comprare dvd e bluray, se volete evitare che la mossa di Disney venga allargata anche alla vostra regione!

