Disney, morta a 111 anni la storica animatrice Ruthie Tompson

E' morta all'età di 111 anni l'animatrice Ruthie Tompson, che aveva lavorato negli studi della Walt Disney Company per oltre quarant'anni. Pioniera nell'industria cinematografica del tempo, ha intrapreso la sua carriera nell'animazione con il primo Classico Disney, Biancaneve e i sette nani, uscito nel 1937.

Nata nel 1910, la Tompson conobbe i fratelli Disney da bambina, quando fu invitata ad alcune proiezioni di prova delle prime produzioni di Walt e Roy Disney nello studio di Kingswell Avenue, che si trovava vicino alla sua abitazione: "Walt coinvolgeva tutti i bambini del vicinato e per le animazioni ci scattava delle foto mentre correvamo e giocavamo. Ci dava sempre qualche spicciolo e, ovviamente, andavo subito al negozio di caramelle per delle liquirizie!" aveva raccontato Tompson in un recente progetto sulla storia della Disney.

Subito dopo la fine del college, Ruthie Tompson iniziò a lavorare presso una scuola di equitazione frequentata proprio dai fratelli Disney che, ricordandosi di lei, le offrirono un lavoro come inchiostratrice nel primo lungometraggio Disney Biancaneve e i sette nani, la cui produzione iniziò nel 1934. In seguito, fu promossa al controllo finale delle animazioni e poi alla progettazione, lavorando ai più noti classici Disney come Bambi, La bella addormentata, Mary Poppins, Gli Aristogatti, nonché il cartone animato degli anni '60 Braccio di Ferro.

In una breve nota, Disney ha dichiarato che Ruthie Tompson è deceduta nel sonno domenica 10 ottobre presso la casa di riposo del Motion Picture and Television Fund a Los Angeles e il Presidente Bob Iger , reduce dal successo l'ha ricordata con questo messaggio: "Ruthie era una leggenda tra gli animatori e i suoi contributi creativi alla Disney rimangono dei classici amati fino a oggi. Ci mancheranno il suo sorriso e il suo grande senso dell'umorismo, ma il suo lavoro eccezionale e il suo spirito pioneristico saranno per sempre un'ispirazione per tutti noi".