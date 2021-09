Disney modifica il look di Jessica Rabbit: i fan non ci stanno e insorgono!

La scorsa settimana la Disney aveva annunciato che avrebbe aggiornato il look di alcuni suoi storici personaggi per adeguarsi e riflettere meglio una sensibilità più contemporanea. E, come prevedibile, sono spuntate online numerose petizioni che intimano alla compagnia di rivedere questa decisione. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda...

Uno dei primi effetti di questa decisone da parte della Disney è stato quello di aggiornare l'attrazione The Roger Rabbit Car Toon Spin rimuovendo la dicitura "donzella in pericolo" e vittima di un rapimento e reintrodurla come un vero e proprio detective a sua volta. Il personaggio si basa sulle numerose femme fatale che apparivano nei film noir della Golden Age di Hollywood e il suo sex appeal era centrale nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis uscito nel 1988.

Il suo look sexy ha ispirato numerose cosplayer in giro per il mondo da allora, ma adesso la stessa Jessica Rabbit ha un nuovo look che la dipinge con un impermeabile classico e un cappello Fedora a sottolineare il suo nuovo ruolo di detective. Andando rapidamente su Twitter si possono leggere numerosi messaggi contro questo drastico cambiamento che urlano contro la cosiddetta "dittatura del politicamente corretto".

Recentemente, Christopher Lloyd ha ricordato la sua scena preferita di Chi ha incastrato Roger Rabbit? L'attore ha rivelato che il momento che più lo divertì fu quello in cui sciolse una piccola ed indifesa scarpa animata nella speciale mistura verde e nauseante, l'unica cosa in grado di uccidere un cartone: troverete la scena nel player in alto. "So che sembra crudele e che molte persone hanno detto che quella scena gli provocava degli incubi, ma nei primi film d'animazione Disney, come per esempio Biancaneve e i 7 nani, c'era sempre quel [memorabile] dettaglio orribile. Io volevo proprio dare i brividi: credo che sia una specie di vendetta [per il me bambino]", ha detto scherzosamente Lloyd durante l'intervista.

Nel frattempo non si è più parlato del sequel di Chi ha incastrato Roger Rabbit?