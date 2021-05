Disney+: tutti i migliori film da guardare a maggio 2021

Dopo aver visto tutte le novità di Disney+ a maggio 2021, torniamo ad esplorare il catalogo della piattaforma streaming per scoprire le migliori pellicole da vedere tra quelle disponibili a partire da questo mese.

Nei giorni scorsi il catalogo di Star ha accolto 28 giorni dopo, acclamato horror a tema zombie-infetti diretto da Danny Boyle ambientato in una Londra devastata da un'epidemia che ha gettato morte e panico in tutto il Regno Unito. Con protagonista Cillian Muprhy, il film ha anche dato vita ad un sequel intitolato 28 settimane dopo, anch'esso disponibile per la visione sul servizio della Casa di Topolino.

Da non perdere anche Hitchcock, biopic del 2012 in cui Anthony Hopkins veste i panni del maestro del brivido. La pellicola racconta la lunga ed intensa storia d'amore con sua moglie Alma Reville, nonché sua grande collaboratrice, durante la loro avventura cinematografica più ambiziosa: la lavorazione di Psycho, ad oggi il lavoro più iconico del leggendario regista britannico.

I riflettori sono però puntati sul debutto di Crudelia con Emma Stone, atteso live-action Disney che racconterà la storia di origine della celebre antagonista de La carica dei cento e uno. Sullo sfondo di una Londra influenzata dalla rivoluzione punk-rock dei primi anni '70, Estella De Vil (nome di origine del personaggio) è una giovane truffatrice dai capelli rosso scuro, una ragazza brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda come fashion designer. Il film mostrerà gli eventi che l'hanno spinta ad assecondare il suo lato malvagio e assumere l'identità di Crudelia.

Quale di questi titoli vi incuriosisce maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Disney+ ha raggiunto 103 milioni di abbonati.