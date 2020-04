Disney metterà i suoi dipendenti 'non essenziali' in aspettativa da questo mese

A causa dell'enorme danno economico che l'attuale pandemia da Coronavirus sta causando all'industria cinematografica, Disney ha deciso di correre ai ripari annunciando tagli agli stipendi per una particolare categoria di dipendenti delle sue aziende.

In un comunicato diffuso oggi, infatti, la Walt Disney Company ha rivelato che tutti i suoi impiegati definiti non essenziali al momento saranno messi in aspettativa, a questi quindi non verrà erogato alcuno stipendio. La manovra dovrebbe entrare in funzione a partire dal prossimo 19 aprile. Poiché la Disney è una delle compagnie più grandi del mondo, questa manovra si traddurrà in migliaia di dipendenti lasciati a casa senza stipendio. Questi infatti includono dipendenti in tutto il mondo. Già all'epoca della chiusura dei suoi parchi a tema e di tutte le altre attività pericolose (comprese le produzioni cinematografiche e televisive) l'azienda aveva comunicato ai suoi dipendenti che sarebbero stati al sicuro almeno fino al 18 aprile.

La Disney ha comunque specificato che questi dipendenti non essenziali non perderanno il loro posto di lavoro; i dipendenti, oltre a conservare l'impiego, potranno mantenere inalterata anche la propria assicurazione sanitaria (ricordiamo importantissima per i cittadini statunitensi, ad esempio), in più potranno far richiesta per i sussidi di disoccupazione e assistenza economica. Inoltre, chi ha avuto accesso al programma d'educazione Disney Aspire, ne avrà ancora diritto d'accesso.

Ricordiamo che Disney sta già perdendo svariati miliardi di dollari in conseguenza della chiusura dei propri parchi a tema e tornando alle produzioni cinematografiche, ha recentemente annunciato il rinvio di Black Widow e Mulan, due progetti che avrebbero certamente incassato una somma vicina al miliardo di dollari.