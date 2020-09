Disney: ecco le mascherine a tema Mulan e Nightmare Before Christmas in limited edition

Diversi giorni fa la Disney ha aggiunto nuove mascherine di stoffa alla sua linea creata ad hoc nell'epoca del Coronavirus. I nuovi design introdotti riguardano un cult della produzione disneyana, Nightmare Before Christmas, il remake live action di Mulan e Topolino e Minnie Halloween. Le nuove versioni sono in limited edition.

Le nuove mascherine sono disponibili in confezioni da 2 al prezzo di 11,99 dollari su shopDisney e ogni mascherina presenta un design unico: Jack Skeletron e Sally per Nightmare Before Christmas, Mulan a cavallo e in una versione in posa per combattere e delle stampe di Topolino e Minnie per Halloween.

Disney nel lancio fa notare che si tratta di mascherine 'nuove e migliorate', con una migliore vestibilità e un tessuto leggero che 'fornisce una maggiore traspirabilità'.



Tutti e tre i pacchetti sono limited edition e per chi volesse acquistarle sarà una corsa contro il tempo, visto che andranno probabilmente a ruba.

"Disney sta donando un milione di mascherine in tessuto per bambini e famiglie in comunità svantaggiate e vulnerabili negli Stati Uniti che saranno distribuite da MedShare. A causa dell'enorme domanda, siamo inoltre entusiasti di far sapere che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di raccogliere un milione di dollari di profitti dalle vendite delle nostre mascherine in tessuto, che saranno donate a MedShare per sostenere gli sforzi continui della comunità medica per fornire cure salvavita a chi ne ha bisogno".

Negli ultimi giorni Disney è stata accusata di far lavorare dipendenti malati di COVID in uno dei loro parchi a tema.

Disney sta avendo grande successo con lo streaming, con un business stimato in 11 miliardi di dollari.