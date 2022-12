Disney Make a Wish: con Diana Del Bufalo a Milano arrivano Pixar, Marvel e Star Wars

The Walt Disney Company Italia ha acceso il nuovo Albero dei Desideri - Disney per Make-A-Wish, inaugurando il Christmas Village presso CityLife Shopping District in piazza Tre Torri a Milano.

Dal 7 dicembre all’8 gennaio sarà possibile accedere gratuitamente allo speciale villaggio di Natale in cui bambini e adulti potranno vivere momenti di gioia e condivisione in compagnia delle storie e dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars più amati. L’iniziativa aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano Il Natale degli Alberi, che prevede la realizzazione di alberi di Natale e altre iniziative a tema natalizio in diverse aree della città. Durante l’evento di inaugurazione, sono intervenuti Jay Visconti, Vice President Consumer Product Disney Italia, Paola Bassino, Vice President Make-A-Wish Italia, Diana Del Bufalo, Madrina Disney per il Natale 2022, Alessandro Corte Rappis, CityLife Shopping District oltre che Head of Asset Management and Letting Italy Northern Area, Generali Real Estate e Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano.

Il cuore del Christmas Village è rappresentato da un’area dedicata a Make-A-Wish Italia, partner di beneficenza di lunga data di Disney, e l’Albero dei Desideri – Disney per Make-A-Wish. Tutti coloro che nel villaggio sosterranno l’associazione con una piccola donazione, riceveranno dalla Onlus la pallina natalizia “Grow Your Wish”, contenente dei semi da piantare e coltivare: un modo simbolico per trasmettere ai bambini l’importanza dei sogni e dei desideri, come fa l’associazione Make-A-Wish, che da più di 40 anni è impegnata a esaudire i desideri delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. I bambini e i visitatori potranno quindi addobbare l’albero con i propri desideri di Natale e, una volta a casa, coltivarli e vederli crescere nel tempo.

Ben cinque le aree tematiche da visitare, targate Disney, Pixar, Marvel e Star Wars: il Christmas Village è accessibile gratuitamente, ma la prenotazione è obbligatoria per assicurare il corretto svolgimento delle attività:

Dal 7 dicembre all’8 gennaio dalle 10:30 alle 20:30 (pausa dalle 13:30 alle 14:30)

Il 24 dicembre e il 31 dicembre dalle 10:30 alle 15:00

Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio dalle 14:30 alle 20:30

Questi invece gli orari per le aree interne a CityLife Shopping District:

Dal 6 all’11 dicembre e il 17 e 18 dicembre dalle 10.30 alle 20.30 (pausa dalle 13:30 alle 14:30)

Dal 6 all’8 gennaio dalle 10.30 alle 20.30 (pausa dalle 13:30 alle 14:30)

Il 24 e il 31 dicembre dalle 10:30 alle 15:00

Il 26 dicembre dalle 14:30 alle 20:30

Il 25 dicembre e il 1° gennaio le aree interne resteranno chiuse.

Per altre novità targate Disney, ammirate il ritorno di Oswald il Coniglio Fortunato nel nuovo cortometraggio; inoltre, scoprite la durata definitiva ufficiale di Avatar La via dell acqua.

Il Christmas Village, lo ricordiamo, apre i battenti da oggi a Milano.