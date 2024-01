Disney, quali sono i live-action in programma? Facciamo il punto

Che piacciano o meno, i remake live-action sembrano destinati a continuare ad essere una parte importantissima della Disney attuale, che su progetti del genere conta per poter mettere in cassaforte delle entrate praticamente sicure: ma quali sono, dunque, i prossimi film in programma per l'uscita in sala?

Stando alla tabella di marcia ufficiale, per la fine di quest'anno potrebbe arrivare in sala il prequel de Il Re Leone Mufasa: The Lion King, che ci permetterà di scoprire la storia del padre di Simba; è atteso per la primavera del 2025, invece, quel Biancaneve già tanto discusso per la scelta di Rachel Zegler nel ruolo dell'iconica protagonista.

Non ha ancora una data una data d'uscita (ma non è da escludere che arrivi quest'anno) Lilo & Stitch, remake del classico del 2002 la cui produzione è già in corso; si attendono invece notizie per quanto riguarda il casting di Oceania, nel quale, comunque, non dovrebbe tornare quella Auli'i Carvalho protagonista del film animato.

Le operazioni di scrittura sono invece in atto per i live-action de Gli Aristogatti e Bambi, così come c'è grande attesa per le prime notizie certe sul casting di Hercules, probabilmente il più atteso (e temuto) tra i remake live-action del Rinascimento Disney. E voi, quale di questi remake aspettate con maggior hype? Fatecelo sapere nei commenti!