Disney, il live-action de La Spada nella Roccia è uno dei progetti scartati?

Un live action de La Spada nella Roccia potrebbe essere uno dei progetti cancellati dalla Disney? Sembrerebbe essere questo il caso, a giudicare dalle parole di Juan Carlos Fresnadillo, il regista che si sarebbe occupato del progetto.

La Disney sta realizzando diversi live action dei suoi grandi classici animati, ma i risultati non sono sempre quelli sperati: oltre al successo di film come La Bella e la Bestia o Il re Leone ci sono state anche diverse delusioni come Dumbo o Maleficent-La signora del Male. A quanto pare si stava pensando anche a un live action di La spada nella roccia, grande classico targato Disney del 1963 incentrato sulle avventure del giovane Artù, con protagonista un mago Merlino passato alla storia. Le voci sul live action hanno cominciato a girare nel 2015, e nel 2018 è giunta la notizia del coinvolgimento di Juan Carlos Fresnadillo nel progetto.

Ma adesso il regista conferma in un'intervista per Screen Rant di non sapere più nulla de La spada nella roccia: "Era un progetto a cui ho preso parte anni fa, ma è stato messo in pausa. Finora, sarò onesto, non ho idea di cosa succederà. Penso sia un gran bel progetto e una bella storia che dev'essere raccontata, ma non so cosa succederà. Vedremo: intanto teniamo le dita incrociate. Come potete immaginare, non si sa mai cosa può succedere con tutti questi film. Spero che Disney dia il via libera alla realizzazione del film, ma al momento non ne so nulla" ha dichiaeato Fresnadillo. C'è ancora speranza per il live action de La spada nella roccia? In attesa di scoprirlo qui potete trovare una lista dei prossimi live-action Disney in programma.