Disney, lettera di Bob Iger ai dipendenti: lavoreranno in loco 4 giorni a settimana!

Come tutti ben sapete, lo scorso novembre Bob Iger è tornato ad essere il CEO di Disney a seguito delle sorprendenti dimissioni di Bob Chapek. Ora, con una nuova lettera, Iger ha fatto sapere di voler attuare diversi cambiamenti, con i dipendenti che dovranno lavorare in presenza per 4 giorni a settimana a partire dal prossimo 1 marzo.

Di seguito alcuni estratti della lettera originale condivisa da Deadline:

"Da quando sono tornato alla Disney, sono stato impegnato a mettermi al passo con i tanti entusiasmanti progetti in corso in tutte le nostre attività e sono stato ispirato dalla tua illimitata creatività e dal notevole successo di così tanti dei tuoi recenti sforzi. Per il settimo anno consecutivo, Walt Disney Studios è stato lo studio numero uno al botteghino e la scorsa settimana Avatar: The Way of Water è diventato il settimo film di maggior incasso di tutti i tempi e il suo successo continua a crescere".

E ancora: "Volevo anche farti sapere che, avendo incontrato i team di tutta l'azienda negli ultimi mesi, mi è stato ricordato l'enorme valore di stare insieme alle persone con cui lavori. Come mi hai sentito dire molte volte, la creatività è il cuore e l'anima di ciò che siamo e di ciò che facciamo alla Disney. E in un'azienda creativa come la nostra, nulla può sostituire la capacità di connettersi, osservare e creare con i colleghi che deriva dallo stare fisicamente insieme, né l'opportunità di crescere professionalmente imparando da leader e mentori. Sono convinto che lavorare insieme più di persona andrà a vantaggio della creatività, della cultura e della carriera dei nostri dipendenti dell'azienda".

"A partire dal 1° marzo, ai dipendenti che attualmente lavorano in modalità ibrida verrà chiesto di trascorrere quattro giorni alla settimana in loco, prendendo di mira dal lunedì al giovedì come giorni lavorativi in presenza. Certamente, questo è un momento di enorme cambiamento - per la nostra azienda, per il nostro settore e per l'economia globale - ma nonostante le sfide, in fondo rimango ottimista".

Per salutarvi, vi ricordiamo che a dicembre sono stati celebrati i 100 anni di Walt Disney con una collezione esclusiva.