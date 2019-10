La Disney sta lentamente facendo scomparire i film classici della 20th Century Fox

La Disney sta ritirando dal mercato diversi film classici della 20th Century Fox, come Alien, The Princess Bride e Fight Club, in una strategia di mercato che la compagnia ha utilizzato per decenni, anche con opere di sua proprietà.

Dopo mesi di speculazioni sull'improvvisa scarsezza di disponibilità di Fox, una nuova inchiesta di Vulture conferma che la Disney ha iniziato, sottobanco, a limitare la distribuzione di questi film, cosa che potrebbe essere potenzialmente devastante per le sale cinematografiche di esercenti indipendenti che si affidano sempre di più alle proiezioni di vecchi film per concorrere con le offerte dei multiplex.

Fino allo scorso anno, il catalogo retro della Fox era disponibile per essere proiettato praticamente da qualsiasi cinema disposto a pagare una tassa di licenza, ma da quando la Disney ha completato la sua fusione con 20th Century Fox, acquisendo di conseguenza tutta la libreria della major, proiezioni precedentemente concordate sono state annullate una via l'altra, e le nuove richieste per il pagamento di tasse di licenza hanno ricevuto delle categoriche risposte negative, senza alcuna giustificazione a corredo.

La strategia non è nuova per la Casa di Topolino: negli anni, infatti, la Disney spesso e volentieri ha reso indisponibile il proprio catalogo retro per gli esercenti, favorendo la distribuzione di nuove copie home-video (VHS, DVD e Blu-Ray). Pare che la major abbia tutta l'intenzione di ripetersi con il catalogo della 20th Century Fox, che include film celeberrimi come Die Hard e Mamma Ho Perso L'Aereo, ma anche film d'epoca come Tutti Insieme Appassionatamente, solo per citarne uno, e i recenti film degli X-Men.

È probabile che, con questa mossa, la Disney abbia intenzione di attirare più abbonati alla sua prossima piattaforma di streaming Disney+, mettendo a disposizione il suo tesoro di film Fox sul suo nuovo servizio, che si prepara ad essere inaugurato dal 12 novembre prossimo.

Ma come spiegato da diversi esercenti intervistati da Vulture, Disney regolarmente chiede ai cinema, persino alle grandi catene, di proiettare i loro film attraverso una pratica chiamata "prenotazione a blocchi": in sostanza, se un cinema vuole distribuire un film degli Avengers, che sicuramente incasserà tantissimo, allora dovrà necessariamente accettare di proiettare anche altri film Disney che potrebbero incassare di meno, come Dumbo, per dirne uno. In questo modo, la major va ad occupare un numero N di sale che altrimenti ospiterebbero film di studi rivali, come Universal o Sony, una tattica ancora più estrema dell'eliminazione delle pubblicità di Netflix sui network di propria proprietà.

Addirittura questa politica di distribuzione è così schiacciante e categorica che molti degli operatori teatrali intervistati da Vulture hanno chiesto di rimanere anonimi per paura di essere puniti dalla Disney.

