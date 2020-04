Disney sarebbe al lavoro su un remake di Prince of Persia?

Mettiamo subito le mani avanti riportandovi già da ora che, ovviamente, si tratta di un semplice rumor, anzi, un rumor semplice... mente improbabile. Non impossibile, naturalmente. Mai dire mai. Ma dubitiamo che un nuovo live-action di Prince of Persia sia una priorità in casa Disney, al momento.

Come riportato dal sito We Got This Covered, che per usare un eufemismo, non è esattamente in cima alla lista dei più affidabili in fatto di scoop (nonostante affermino che questa indiscrezione arriverebbe dalla stessa fonte che li aveva avvertiti del sequel di Aladdin e del terzo capitolo di National Treasure), la Casa di Topolino starebbe pensando di provarci ancora con un nuovo e più fedele adattamento cinematografico del videogioco del 1989, Prince of Persia.

Nel 2010, furono proprio i Walt Disney Studios a portare sul grande schermo le avventure del giovane Principe, interpretato all'epoca da Jake Gyllenhaal, e della misteriosa principessa, a cui invece prestava il volto Gemma Anterton.

La pellicola, tra accuse di whitewashing e recensioni poco magnanime (registrò un 37% per il tomatometer di Rotten Tomatoes e un 50 di Metascore), non ebbe grande fortuna, malgrado il fatto che per diverso tempo detenne il record del maggior successo al botteghino per l'adattamento di un videogioco, e comportò delle perdite per gli studios, che tra i più di 200 milioni di dollari di budget e i soldi spesi per marketing e advertising, non la ritennero decisamente una vittoria.

Già in partenza, quindi, non sembrerebbe esattamente il primo progetto in cui riporre fiducia, specialmente a seguito di un periodo complicato come quello che stiamo vivendo al momento.



Ma, se anche dovesse essere, una parte essenziale del rumor riguarderebbe proprio l'etnia del cast, che a questo giro sarebbe composto da degli attori di origini mediorentiali, come accaduto anche con Aladdin. E proprio sulla scia del successo del blockbuster diretto da Guy Ritchie, lo stesso regista potrebbe essere tra i papabili per dirigere la pellicola, sempre stando a quanto riportato dal sito.

Insomma, questo è ciò che si dice in giro, ma voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.