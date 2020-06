Disney a lavoro sul remake live-action di Taron e la Pentola Magica: REPORT

Un nuovo rapporto segnala che la Disney ha iniziato i preparativi per un remake live-action dedicato a Taron e la Pentola Magica, venticinquesimo classico della compagnia secondo il canone ufficiale.

Il rapporto proviene da Daniel Richtman, che non però non ha aggiunto ulteriori informazioni relative all'adattamento. Non è chiaro se sarà uno show televisivo o un film, o se debutterà nei cinema o su Disney Plus. Non sono stati annunciati neanche dettagli relativi a casting o date.

Ricordiamo che la compagnia al momento è a lavoro, tra conferme e rumor, anche sui remake di Atlantis: The Lost Empire, Hercules e The Snow Queen. Sebbene non siano disponibili dettagli per Atlantis, sappiamo che i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo produrranno Hercules con Dave Callaham (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) alla sceneggiatura.

Considerato come un unicum nella produzione Disney ed eletto a ragion veduta il film d'animazione più oscuro mai prodotto dalla compagnia, Taron e la Pentola Magica è stato pubblicato originariamente nel 1985 con la regia di Ted Berman e Richard Rich: la storia si svolge nella terra immaginaria di Prydain, nel Medioevo, e ha per protagonisti Taron, un giovane guardiano di maiali, la principessa Eilonwy, il bardo Fflewddur Fflam e la creatura selvaggia Gurgi, la cui missione è distruggere un antico calderone magico prima che il re lo usi per conquistare il mondo.

E' stato il primo film d'animazione Disney ad avare un rating PG e anche la prima produzione della House of Mouse con immagini generate al computer. Un fallimento al botteghino, il film ha incassato solo $21,3 milioni con un budget di $25- $44 milioni (al punto che la Disney ritardò la sua uscita in home-video fino al 1998), ma per via delle sue unicità nel corso del tempo è diventato un piccolo cult.

