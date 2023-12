Disney a lavoro su un film prequel di Die Hard? Protagonista un giovane John McClane

Come ad ogni Natale Die Hard è tornato al centro del dibattito social, ma in queste ore alcuni insider e diversi portali hanno parlato a sorpresa di un nuovo film per la saga action con protagonista l'iconico poliziotto John McClane.

Stando a Daniel Richtman, infatti, un nuovo film di Die Hard sarebbe in fase di sviluppo ai 20th Century Studios, gli ex 20th Century Fox oggi in mano alla Disney dopo la fusione tra le due aziende: la storia sarà (o meglio sarebbe) incentrata su un giovane John McClane alle prime armi, sebbene al momento non siano stati divulgati ulteriori dettagli.

A questo proposito, comunque, vale la pena notare due cose: la prima è che il franchise di Die Hard ha avuto un prequel con la graphic novel "Die Hard: Year One", la cui storia segue McClane come un giovane poliziotto di New York negli anni '70, il che offrirebbe lo spunto perfetto per un film sulle origini del personaggio; la seconda è che, in effetti, un prequel di Die Hard era già stato annunciato dalla Fox nel 2018, con Len Wiseman scelto per la regia, ma la Disney scartò il progetto dopo la fusione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, scoprite cosa ne pensa Bruce Willis su Die Hard film di Natale.