Disney al lavoro sul film d'avventura per famiglie dal titolo Knights

Secondo quanto riporta Deadline la Disney sarebbe al lavoro per sviluppare un film dal titolo Knights, ambientato nel Medioevo. Si tratterebbe di una pellicola d'avventura per famiglie. La sceneggiatura sarebbe firmata da Matt Orton, che scrisse il copione di Operation Finale, con star come Oscar Isaac e Ben Kingsley nel cast.

Pare che Knights possa uscire nelle sale cinematografica prima di finire nel pacchetto in esclusiva per Disney+.

La trama di Knights viene descritta come il racconto delle vicende di una giovane e testarda donna che si unisce ad un cavaliere nella ricerca, volta alla sua distruzione, di un oggetto pericoloso per il mondo, prima che cada nelle mani sbagliate. Il progetto del film è ancora nella fase embrionale.



La collaborazione tra Disney e Virtue porterà anche alla realizzazione di live action come Mulan e La sirenetta, così come il prequel de La carica dei cento e uno, ovvero Cruella, con protagonista il premio Oscar Emma Stone.

Knights è soltanto uno dei tanti adattamenti medioevali a cui Disney sta lavorando; tra questi anche un lavoro di Ridley Scott su The Merlin Saga, con le riprese che inizieranno in autunno.

Nel frattempo online è comparso il catalogo dei titoli disponibili al lancio di Disney+. Alcuni fan che stanno usando la versione di prova in giro per il mondo hanno anche ipotizzato che gli show tv Marvel non facciano parte del Marvel Cinematic Universe.