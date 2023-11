Disney, i lavoratori della sezione animata si preparano allo sciopero?

Gli addetti alla produzione di Disney Animation Studios hanno deciso di votare per la sindacalizzazione, come annunciato da Animation Guild. Nello scrutinio del National Labour Relations Board, 63 dipendenti della produzione, tra cui coordinatori di produzione, direttori e supervisori di produzione hanno votato sì.

La scelta è quella di unirsi alla Animation Guild. Su un totale di 68 lavoratori, soltanto in 5 hanno votato contro. Se non ci sarà nessuna obiezione sul risultato entro cinque giorni, il sindacato ratificherà la decisione e si inizierà la prima trattativa per il contratto. Il tutto dopo la possibilità di vedere un altro sciopero Disney qualche settimana fa.



"Congratulazioni agli addetti alla produzione della Disney Feature Animation. Oggi hanno votato alle elezioni per essere rappresentati da IATSE e TAG. Con un'affluenza alle urne del 96%, il 93% ha votato sì" ha dichiarato Animation Guild tramite X.



"I lavoratori di tutto il settore continuano a organizzarsi ad un ritmo senza precedenti durante le interruzioni del lavoro per film e serie tv in corso" ribadisce IATSE.



Ad ottobre gli addetti agli effetti visivi di Walt Disney Pictures hanno votato a favore all'unanimità per la sindacalizzazione con IATSE in un'elezione tenuta da National Labour Relations Board, a poche settimane di distanza dalla medesima decisione dei colleghi Marvel. Così ora stanno facendo i lavoratori di Disney Animation, come annunciato lo scorso marzo. Ci sarà uno sciopero anche nel settore animazione Disney?